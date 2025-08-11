A cura di AdnKronos
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni. Lo ha riferito alla 'Cnbc' un funzionario della Casa Bianca a poche ore della scadenza.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che proroga la tregua con la Cina per altri 90 giorni. Lo ha riferito alla 'Cnbc' un funzionario della Casa Bianca a poche ore della scadenza.
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.