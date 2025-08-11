A cura di AdnKronos

"Vedrò Putin, andrò in Russia venerdì". Donald Trump dimentica la storia e la geografia e riscrive i confini di Stati Uniti e Russia. Il presidente americano, nella conferenza alla Casa Bianca sull'emergenza criminalità a Washington, fa riferimento all'impegno che lo attende nella giornata del 15 agosto.

Venerdì, Trump incontrerà il presidente russo Vladimir Putin in Alaska in un faccia a faccia che potrebbe rivelarsi determinante per porre fine alla guerra in Ucraina. Nel suo intervento d'apertura alla Casa Bianca, però, Trump 'restituisce' l'Alaska alla Russia. Gli Usa hanno acquisito il territorio nel 1867 con un accordo stipulato con l'impero russo. "E' imbarazzante per me dover parlare di questo", dice Trump riferendosi al tema della conferenza stampa. "Devo andare in Russia venerdì...".