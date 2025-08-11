A cura di AdnKronos

L'elicottero e i sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati dal pomeriggio di oggi nelle ricerche di un bambino di 6 anni disperso nel mare davanti al campeggio a Cavallino Treporti, vicino Venezia, dove si trova in vacanza con la famiglia. A dare l'allarme la mamma, che era con lui.