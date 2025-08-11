A cura di AdnKronos
Il virus West Nile continua a colpire in provincia di Caserta. Confermata l'ottava vittima: un 83enne. Lo apprende l'Adnkronos Salute da fonti sanitarie.
