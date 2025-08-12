Tre bambini e una bambina, minori di 14 anni, sono stati fermati dagli agenti della Polizia Locale di Milano perché considerati responsabili dell’investimento avvenuto che ha causato la morte della 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. Al momento sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.
Donna travolta e uccisa da auto rubata a Milano, fermati 4 minorenni
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata