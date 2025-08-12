Tragedia nell'area portuale di Livorno, dove una coppia di turisti è stata investita da un pullman in manovra. La donna è morta sul colpo, mentre il compagno ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. L’area è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine.
Turista travolta e uccisa da bus a Livorno, grave il compagno
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata