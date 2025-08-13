Per la prima volta due F-35 italiani decollano dall'Estonia "in risposta ad aereo russo" nell'ambito della missione di Air Policing della Nato. Il distaccamento della Task Force Air - 32° Stormo italiana presso la base aerea di Ämari in Estonia è in continua allerta di reazione rapida, "dimostrando l'impegno dell'Alleanza nel proteggere lo spazio aereo della Nato". Lo riferisce il Comando aereo dell'Alleanza Atlantica su X.
Nato: F-35 italiani basati in Estonia intercettano jet russi
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata