Due neonati prematuri sono morti in terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano. Sui casi la direzione ospedaliera terrà un momento incontro con la stampa alle ore 14.30. Da quanto riportano i media locali l'ipotesi è che i piccoli siano stati contagiati da un batterio.
Morti due neonati prematuri in ospedale a Bolzano
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata