"E' stato un vertice molto produttivo, ci siamo quasi". Vladimir Putin e Donald Trump parlano davanti alla stampa dopo l'incontro di Anchorage, in Alaska. Il presidente russo e il presidente americano rilasciano una dichiarazione a testa, si salutano e vanno via. Nessuna domanda dai cronisti presenti, nessun chiarimento sui risultati raggiunti nell'incontro durato circa 3 ore.
Trump e Putin: "Incontro molto utile e produttivo"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata