A cura di AdnKronos

"Ode al mio caro amico Mogol, che oggi compie gli anni. Tanti auguri Giulio!". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sui social, dove ha postato un messaggio di auguri per lo storico paroliere di Lucio Battisti, che oggi festeggia 89 anni. 