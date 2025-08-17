"Ode al mio caro amico Mogol, che oggi compie gli anni. Tanti auguri Giulio!". Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sui social, dove ha postato un messaggio di auguri per lo storico paroliere di Lucio Battisti, che oggi festeggia 89 anni.
Mogol festeggia 89 anni, gli auguri di Gasparri: "Ode al mio caro amico"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
