Un ragazzo di quindici anni è stato colpito da un fulmine oggi, domenica 17 agosto, mentre si trovava in compagnia del padre a Crognaleto in località Coppo in provincia di Teramo. Immediatamente soccorso con l'elisoccorso del 118, è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila, dove si trova in rianimazione.
Teramo, 15enne colpito da fulmine: è grave
A cura di AdnKronos
