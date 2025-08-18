Hamas ha accettato una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza, stando a una fonte del gruppo palestinese. "Hamas ha consegnato la sua risposta ai mediatori, confermando che Hamas e le fazioni hanno accettato la nuova proposta di cessate il fuoco senza chiedere alcuna modifica", ha riferito la fonte all'Afp, chiedendo l’anonimato. In precedenza, un funzionario palestinese aveva dichiarato che i mediatori avevano proposto una tregua iniziale di 60 giorni e la liberazione degli ostaggi in due fasi.
Fonti: "Hamas accetta nuova proposta cessate fuoco a Gaza"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata