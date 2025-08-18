Un uomo di 42 anni, Marco Zampilli, è morto oggi, lunedì 18 agosto, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre con la moto percorreva la statale 275, tra Nociglia e Surano, in provincia di Lecce. E' accaduto intorno alle 12.30 durante un temporale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
Lecce, in moto durante il temporale: 42enne muore colpito da un fulmine
A cura di AdnKronos
