Terremoto a Latina oggi, lunedì 18 agosto 2025. La scossa di magnitudo di 2.7 è stata registrata alle 12:24 dall’Istituto di Geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato a 4 chilometri a nord est di Latina ad una profondità di 8 chilometri. Dalle prime informazioni non ci sarebbero stati danni, ma sono arrivate diverse segnalazioni ai centralini di vigili del fuoco e forze dell’ordine.
Terremoto a Latina, scossa di magnitudo di 2.7: paura ma nessun danno
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata