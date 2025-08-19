Dalle ore 18.40 squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due autovetture finite nel torrente Crisa. Le due auto sono state individuate e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso.
Maltempo nell'ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
