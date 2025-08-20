A cura di AdnKronos

La Casa Bianca su Tiktok. E' stato lanciato un account ufficiale sulla piattaforma mentre resta poco chiaro il futuro dell'app e si avvicina il 17 settembre, ennesima 'deadline' per ByteDance, il colosso cinese proprietario della piattaforma chiamato a vendere a un acquirente americano per evitare un bando negli Usa dove gli utenti sono 170 milioni. Donald Trump ha più volte prorogato la scadenza prevista da una legge approvata durante l'Amministrazione Biden in nome della sicurezza nazionale che imponeva la vendita entro lo scorso gennaio.

"Ogni giorno mi sveglio determinato per garantire una vita migliore per le persone in tutto il Paese. Sono la vostra voce", dice Trump nel primo post sull'account ufficiale della Casa Bianca con video del tycoon e la didascalia "America siamo tornati!".

ByteDance è finita nel mirino negli Usa per i timori che la Cina possa usare le sue leggi sulla sicurezza nazionale per accedere a informazioni personali che TikTok, come molti social media, raccoglie dagli utenti. Dal ritorno del tycoon alla Casa Bianca per la piattaforma negli Usa c'è stato solo un 'blackout' di poche ore nel fine settimana precedente l'insediamento di Trump e il dossier si è inserito nel mezzo della guerra di dazi e controdazi tra Pechino e Washington, per ora in fase di 'tregua'. E ora l'account ufficiale della Casa Bianca è, evidenzia la Cnn, un segnale che indica che l'app potrebbe 'restare online' negli Usa. Poco dopo il lancio l'account aveva oltre 20.000 follower.