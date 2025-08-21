A cura di AdnKronos

Sarebbe stato un follower ad allertare il conduttore televisivo Stefano De Martino della diffusione on line del video, carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza, che lo ritrae mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata in casa nella Capitale. Una segnalazione, arrivata il 9 agosto e che ha fatto scattare il giorno successivo la denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo da parte di De Martino, presentata poi tramite i suoi legali anche alla procura di Roma competente per territorio. Il follower avrebbe riconosciuto il conduttore da alcuni tatuaggi e lo ha allertato.

Nei giorni scorsi i pm di piazzale Clodio hanno avviato un'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico e le indagini sono state delegate alla Polizia Postale.