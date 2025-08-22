A cura di AdnKronos

Lettera di minacce a Il Tempo e all'editore Angelucci. "Servi del potere morirete", si legge nella missiva recapitata ieri in redazione a Piazza Colonna e firmata con la "A" cerchiata degli anarchici. A denunciare l'episodio è il direttore Tommaso Cerno, che nell'editoriale di oggi - dal titolo "Non si può fermare Il Tempo" - scrive: "Ricevere una lettera di minacce di stampo anarchico contro Il Tempo e il nostro editore nel giorno in cui dopo 31 anni è stato finalmente sgomberato il Leoncavallo, centro sociale di Milano simbolo dell'illegalità perpetua a spese dei cittadini, non solo non ci fa paura ma è un segno che battersi per la libertà e la democrazia ti farà anche fare dei nemici ma sono la prova che sei sulla strada giusta".

A quanto riferisce il quotidiano, le minacce di morte sono indirizzate "all’editore Giampaolo Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone". Sull'episodio è stata presentata una denuncia ai carabinieri che, spiega Il Tempo, "hanno già provveduto a fare i rilievi del caso".