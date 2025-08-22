A cura di AdnKronos

No alla libertà vigilata per Erik Menendez, in carcere da 35 anni insieme al fratello Lyle per l'omicidio dei loro genitori nel 1989. Lo ha stabilito un tribunale di sorveglianza della California, aggiungendo che potrà fare nuovamente richiesta tra tre anni. Venerdì mattina è prevista l'udienza per suo fratello, detenuto nello stesso carcere di San Diego.

Erik e Lyle Menendez furono condannati all'ergastolo nel 1996 per aver ucciso a fucilate, con brutalità e crudeltà padre, Jose Menendez, e alla madre, Kitty Menendez, nella loro villa di Beverly Hills. All'epoca avevano 18 e 21 anni. Mentre gli avvocati difensori hanno sostenuto che i fratelli avessero agito per legittima difesa dopo anni di abusi sessuali da parte del padre, per i pubblici ministeri i fratelli hanno ucciso i genitori per un'eredità multimilionaria.

Dopo un'udienza durata un'intera giornata, durante Erik è stato interrogato sui motivi per cui aveva commesso il crimine e violato le regole del carcere, il commissario della commissione per la libertà vigilata, Robert Barton, ha giudicato Menendez non ancora pronto per il rilascio. "Credo nella redenzione, altrimenti non farei questo lavoro", ha detto a Erik al termine della lunga udienza. "Ma in base agli standard legali, riteniamo che continui a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica".

Ma la sua corsa alla libertà non è finita. Il rifiuto probabilmente sposterà l'attenzione sul governatore Gavin Newsom , che sta valutando separatamente una richiesta di clemenza da parte dei fratelli. La clemenza potrebbe arrivare sotto forma di una riduzione della pena o addirittura di una grazia, ma non ribalterebbe le condanne del fratello. Intervenire in un caso così importante e controverso potrebbe essere politicamente rischioso per Newsom, considerato un probabile candidato alla presidenza.

Oltre alla libertà vigilata e alla clemenza, i fratelli hanno anche chiesto un nuovo processo a causa delle ulteriori prove scoperte nel caso. Un giudice sta valutando la richiesta, ma l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles si oppone.

I fratelli hanno ottenuto il diritto alla libertà vigilata dopo che a maggio un giudice di Los Angeles ha ridotto le loro condanne dall'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata a 50 anni di carcere, rendendoli immediatamente idonei alla condizionale secondo la legge della California, poiché avevano meno di 26 anni quando hanno commesso i loro crimini.

Durante l'udienza, Erik Menendez ha fornito il resoconto più dettagliato degli ultimi anni su come è stato cresciuto e perché ha fatto le scelte che ha fatto, sia al momento dell'omicidio dei suoi genitori che durante i decenni trascorsi in prigione. "Non sono stato cresciuto con una base morale”, ha detto. “Sono stato cresciuto per mentire, imbrogliare, rubare – in senso astratto. Quando giocavo a tennis, mio padre si assicurava che imbrogliassi se lui me lo diceva. L’idea che esista un giusto e uno sbagliato che non devo oltrepassare perché è un confine morale, non mi è stata instillata da adolescente”.