È in corso un incendio che ha interessato l'edificio del Viper Theatre di via Lombardia a Firenze. Su indicazione di Asl e Arpat, il Comune invita gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano a mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e a evitare attività all'aperto per non esporsi ai fumi fino al termine delle attività di spegnimento.
Incendio al Viper Theatre di Firenze: "Tenete le finestre chiuse"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata