Un bambino di un anno è caduto ieri sera da un terrazzo al quinto piano di un palazzo a Mestre. Il piccolo, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe infilato tra le sbarre del parapetto ma la caduta sarebbe stata attutita da una tettoia in lamiera dove il piccolo ha urtato prima di arrivare al suolo. Soccorso è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova dove è ricoverato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.
Venezia, bimbo di un anno cade da quinto piano e urta tettoia a Mestre: è grave
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata