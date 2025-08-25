A cura di AdnKronos

Il ministero della Difesa russo ha comunicato di aver abbattuto, durante la notte, 21 droni delle forze armate ucraine, di cui due sorvolavano la capitale Mosca. La maggior parte dei velivoli è stata intercettata mentre sorvolava la regione di Smolensk, ma i droni sono stati rilevati nel cuore della notte anche sopra Briansk, Oriol, Kaluga e Tver. Successivamente, dopo l'alba, le forze russe hanno intercettato altri due droni nella regione di Kursk.

Il vicecancelliere tedesco Lars Klingbeil è arrivato a Kiev per una serie di colloqui con il governo ucraino, incentrati sul futuro processo di pace e sulla sicurezza regionale. "Mi sto coordinando strettamente con il cancelliere Friedrich Merz su come la Germania possa sostenere al meglio l’Ucraina in un potenziale processo di pace", ha dichiarato Klingbeil al suo arrivo nella capitale.

Il vicecancelliere ha sottolineato che la questione riguarda "non solo la sicurezza ucraina, ma anche quella europea" e ha ribadito la necessità di "garanzie di sicurezza affidabili che assicurino una pace duratura per l’Ucraina". Klingbeil ha inoltre evidenziato che Berlino sta lavorando "a stretto contatto con i partner internazionali" ed ha assicurato che "la Germania adempirà alle proprie responsabilità".