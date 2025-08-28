''Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del ministero degli Esteri''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. ''Sarà un ministero con una testa politica e una testa economica'', ha spiegato Tajani parlando di ''una riforma a costo zero''.
Farnesina, Tajani: "Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata