A cura di AdnKronos

Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. E' accaduto intorno alle 14,30, poco dopo la Sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la squadra territoriale di Pomezia con in supporto l'autoscala e il personale del Nucleo Saf.