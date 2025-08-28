Un 18enne tedesco è stato investito da una Renault Captur, guidata da un brasiliano di 25 anni, ed è morto poco dopo il ricovero al Policlinico Tor Vergata. È successo nella tarda serata di ieri in via Tuscolana, in prossimità del civico 1183 direzione Gra. Impegnati nelle indagini gli agenti del V gruppo Prenestino della Polizia Locale intervenuti sul posto per i rilievi.
Roma, 18enne investito e ucciso in via Tuscolana
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata