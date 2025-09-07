A cura di AdnKronos
Lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E' morta infatti la mamma del primo cittadino della Capitale, che oggi ha per questo annullato gli impegni previsti.
