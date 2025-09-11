"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni commentando un post con la foto a testa in giù dell'attivita dell'ultradestra Charlie Kirk e la scritta meno uno.
Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci facciamo intimidire"
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata