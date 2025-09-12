A cura di AdnKronos
Il Papa stamani ha ricevuto in udienza Fabio Panetta, Governatore della Banca d’Italia. Lo fa sapere il Vaticano.
