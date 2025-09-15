A cura di AdnKronos
Omicidio oggi a Palermo. La vittima è un uomo che ucciso a colpi di pistola nei pressi di una farmacia in piazza Principe Camporeale. Non si conosce ancora la sua identità. Sul posto le pattuglie della Polizia.
Omicidio oggi a Palermo. La vittima è un uomo che ucciso a colpi di pistola nei pressi di una farmacia in piazza Principe Camporeale. Non si conosce ancora la sua identità. Sul posto le pattuglie della Polizia.
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.