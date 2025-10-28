A cura della Redazione

Ancora un femminicidio oggi, martedì 28 ottobre, a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Un uomo di origini brasiliane, Douglas Luis Pedroso di 41 anni, ha ucciso "con un numero smisurato di coltellate" la sua ex compagna, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima di 33 anni, anch’essa brasiliana.

Il delitto è avvenuto in un appartamento di via Silvio Pellico 13 dove i due vivevano insieme prima che l'uomo venisse allontanato dopo una denuncia per maltrattamenti. I carabinieri lo hanno arrestato.

L'allarme dato dagli amici

Sono stati alcuni amici della donna brasiliana ad avvertire i carabinieri: da sabato non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Consapevoli del clima che si respirava in quella casa hanno subito pensato al peggio.

Al momento dell’irruzione da parte dei militari dell’Arma l'uomo, principale e unico sospettato, non era in casa ma è stato intercettato e arrestato poco dopo. Nell’appartamento dov’è stato rinvenuto il corpo della donna accoltellata, sono in corso i rilievi da parte dei Ris, poi sarà il medico legale a stabilire l’orario esatto del decesso.

Chi è il presunto assassino

Douglas Luis Pedroso lavorava solo saltuariamente come operaio. Secondo quanto emerge dai racconti dei vicini, nell’appartamento di via Silvio Pellico erano stati numerosi gli episodi di violenza e maltrattamenti e le chiamate alle forze dell’ordine. Sei mesi fa l’episodio più grave e violento che aveva poi portato all’allontanamento dell’uomo dalla casa che aveva comprato quattro anni fa e alla misura cautelare del braccialetto elettronico che però si sarebbe tolto per poter avvicinarsi alla compagna e commettere il femminicidio.

Fu proprio dopo quell’episodio che a Jessica Stapazzollo Custodio de Lima fu levata la custodia della figlia avuta da una precedente relazione, la minore fino ad allora viveva con la madre e Luis Pedroso nella stessa casa.

La donna già morta da qualche giorno

Il sospetto è che il femminicidio sia avvenuto alcuni giorni fa, dato che Jessica non rispondeva alle chiamate “almeno da sabato scorso”. Alla donna, che risultava domiciliata a Ponti sul Mincio (Mantova) a casa della madre ma che da un anno e mezzo abitava a Castelnuovo del Garda, più volte dagli stessi vicini di casa al corrente della situazione familiare che si viveva in quell'appartamento era stato suggerito di andarsene, ma lei rispondeva sempre che “l'avrebbe fatto ma che non sapeva dove andare”.

Le denunce precedenti

La vittima in passato aveva già chiamato i carabinieri diverse volte per denunciare alcuni maltrattamenti, ma poi aveva sempre ritirato la denuncia.