A cura di AdnKronos

Prima ha ucciso la moglie in camera da letto, presumibilmente con un oggetto contundente. Poi, una volta all'ingresso, ha rivolto un coltello contro sé stesso togliendosi la vita. I fatti questa mattina a Latisana, in provincia di Udine. A scoprire i corpi senza vita dei due coniugi friulani, 80 anni lui, 78 lei, è stata una conoscente.

La donna, entrata nell'abitazione al civico 51 di via Casette per salutare la coppia, si è trovata di fronte alla drammatica scena e ha avvertito i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Udine impegnati nelle indagini. Da accertare il movente del gesto dell'uomo: i due, genitori di tre figli, non avrebbero avuto cause di separazione in atto.