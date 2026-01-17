A cura di AdnKronos

Accoltellato e dato alle fiamme, un uomo di 53 anni è stato trovato morto questa notte in un parco a Carbonia.

L'allarme è scattato per un incendio all'interno del parco Rosmarino: a bruciare non erano piante, ma un corpo umano. Le fiamme stavano aggredendo le gambe di Giovanni Musu, 53 anni di Carbonia, i soccorritori l'hanno trovato già privo di vita.

Nella parte alta del corpo c'erano evidenti segni di coltellate e il fuoco probabilmente era stato appiccato per nascondere le tracce. I carabinieri stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per scoprire cosa sia successo e chi sia l'autore dell'omicidio.