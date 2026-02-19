A cura della Redazione

L'ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, la tenuta reale a Norfolk dove si era trasferito. Lo riporta la Bbc precisando che l'arresto è avvenuto nell'ambito dell'inchiesta per condotta illecita nello svolgimento di una funzione pubblica in relazione al caso Epstein. Il Daily Mail ricorda che il giorno dell'arresto coincide con quello del 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor.

L'arresto

Poco dopo le otto di questa mattina sono arrivate sei auto della polizia, senza contrassegni, dalle quali sono scese otto persone in borghese ma "con l'aspetto di poliziotti", hanno riferito testimoni al tabloid britannico che precisa che la polizia ha parcheggiato le auto vicino alla Wood Farm, l'ex abitazione del principe Filippo dove Andrea è stato esiliato dopo che il fratello gli aveva fatto lasciare il Royal Lodge di Windsor a seguito del caso Epstein.

Le dichiarazioni della polizia

"Oggi (19/2) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina del Norfolk con l'accusa di condotta illecita in pubblico ufficio e stiamo effettuando perquisizioni presso vari indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk", ha dichiarato la polizia britannica in merito all'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. "Al momento l'uomo è ancora sotto custodia della polizia".

La polizia della Thames Valley aveva dichiarato in precedenza di stare esaminando le accuse secondo cui una donna sarebbe stata inviata nel Regno Unito da Epstein per avere un rapporto sessuale con Andrew, e sostiene che quest'ultimo avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere caduto in disgrazia mentre era in carica come inviato commerciale del Regno Unito.

In una dichiarazione, il vice capo della polizia Oliver Wright ha aggiunto: "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine sull'accusa di condotta illecita nell'esercizio della funzione pubblica. È importante proteggere l'integrità e l'obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno".

Re Carlo: "La legge deve fare il suo corso"

"Voglio dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso". Così, in una dichiarazione, re Carlo in merito all'arresto del fratello. "Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio della sua carica pubblica - prosegue il sovrano - Quello che seguirà sarà un processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti. Come ho già detto in passato, (le autorità) hanno il nostro pieno e sincero sostegno e la nostra cooperazione. Poiché questo processo è in corso, non è opportuno per me commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, la mia famiglia e io continueremo a svolgere il nostro dovere e a servire tutti voi".

Starmer: "Nessuno è al di sopra della legge"

Mentre la polizia britannica si presentava a Sandringham per arrestare l'ex principe Andrea, il premier britannico Keir Starmer dichiarava alla Bbc che "nessuno è al di sopra della legge". Parlando alla trasmissione 'Breakfast' dell'emittente britannica del caso Andrew Mountbatten-Windsor, Starmer ha detto che il principio è "molto importante" e "deve essere applicato in questo caso allo stesso modo in cui lo sarebbe in qualsiasi altro caso". "Uno dei pilastri del nostro sistema è che nessuno è al di sopra della legge", ha dichiarato, precisando che "chiunque in possesso di informazioni deve presentarsi davanti alle autorità competenti".

Andrew primo reale inglese a essere arrestato nella storia moderna

Andrew Mountbatten-Windsor è il primo membro anziano della famiglia reale nella storia moderna ad essere arrestato. Bisognerebbe andare indietro fino a re Carlo I per trovare l'ultimo membro d'alto rango della famiglia reale britannica arrestato, prima degli sviluppi odierni. Carlo I fu arrestato nel 1647 durante la guerra civile inglese dalle forze schierate con il Parlamento. Fu arrestato e in seguito processato per alto tradimento dopo essersi rifiutato di accettare limiti all'autorità reale, il che portò alla sua esecuzione nel 1649. La sorella di Andrea, la principessa Anna, è stata condannata e multata ai sensi del Dangerous Dogs Act nel 2002 dopo che il suo cane aveva morso due bambini. Tuttavia, non è stata arrestata per questo reato.