E' morto James van der Beek. Il decesso dell'attore, 48 anni, viene annunciato oggi 11 febbraio dalla famiglia con un post su Instagram. L'attore, protagonista della serie Dawson's Creek, era malato da tempo. Nel 2024 aveva reso nota la diagnosi di cancro al colon.

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico", il post della famiglia. Van der Beek era sposato con Kimberly Brook ed era padre di 6 figli.

Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, in una famiglia benestante di lontane origini olandesi, Van Der Beek era figlio di Jim, ex giocatore professionista di baseball che aveva militato anche nei Los Angeles Dodgers, e di Melinda, ballerina di Broadway. La passione per la recitazione sbocciò presto: a soli tredici anni interpretò Danny Zuko in una produzione locale di 'Grease', nella sua città natale.

Dopo i primi passi a teatro, nel 1993 si trasferì a New York per sostenere provini e prese parte a produzioni off-Broadway come 'Finding the Sun' e 'Shenandoah'. Il debutto cinematografico arrivò nel 1995 con 'Angus', ma la vera svolta giunse nel 1998 con il ruolo da protagonista nella serie adolescenziale 'Dawson’s Creek'. Per dedicarsi completamente al progetto, che lo rese celebre a livello internazionale, lasciò l'università, la Drew University, dove studiava grazie a una borsa di studio. La serie, andata in onda fino al 2003, lo consacrò come icona televisiva di fine anni '90. Il suo Dawson, sensibile e idealista, divenne il simbolo di una generazione di adolescenti alle prese con i primi amori, le amicizie e le inquietudini della crescita.