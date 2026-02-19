A cura di AdnKronos

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. E' quanto si apprende da fonti Rai.

Su Instagram Petrecca cita il Vangelo: "Qualcuno di voi mi tradirà"

Un'immagine tratta da un quadro di Guido Reni, 'San Matteo e l'Angelo', e una scritta che richiama un passo del Vangelo di Matteo, precisamente il versetto Mt26, 20-29. A postarlo nelle sue stories Instagram è il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, poco dopo che aver rimesso in mandato nelle mani dell'ad Rai, Giampaolo Rossi. I versetti citati da Petrecca contengono la celebre frase rivolta da Gesù agli apostoli durante l'Ultima Cena: "In verità vi dico: uno di voi mi tradirà". Difficile capire a chi Petrecca si riferisca, fuori o dentro la Rai.

I versetti dal 20 al 29 recitano infatti: "Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse 'In verità vi dico: uno di voi mi tradirà'. Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono a dirgli uno dopo l'altro 'Sono forse io, Signore?' Ma egli rispose 'Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quello mi tradirà'". Poi, il passo del Vangelo di Matteo, evocato da Petrecca, continua cambiando tono: "'Certo, il Figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo è tradito! Meglio sarebbe per quell'uomo se non fosse mai nato'. E Giuda, il traditore, prese a dire: 'Sono forse io, Rabbì?' E Gesù a lui 'Lo hai detto'".

Il passo citato dal direttore dimissionario di Rai Sport, conclude: "Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo 'Prendete, mangiate, questo è il mio corpo'. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: 'Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. 29 Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio'".

Stop alla protesta della redazione

La redazione di Rai Sport sospende la protesta in seguito alla notizia delle dimissioni del direttore della testata. Lo rendono noto il Cdr e il Fiduciario di Milano di Rai Sport, aggiungendo in una nota che "attendono di incontrare l’azienda per capire quali decisioni sono state prese sul futuro di Rai Sport".

La redazione dunque sospende la protesta e "ribadisce la richiesta di garanzie per il futuro, anche in relazione ai prossimi importanti appuntamenti internazionali. Serve una guida capace di affrontare le sfide che attendono la redazione e impegni organizzativi e produttivi all’altezza del compito di servizio pubblico che la testata assolve nel racconto dello sport", conclude la nota.

Graziano: "Dimissioni necessarie ma tardive"

"Petrecca è l’emblema di Telemeloni e del metodo con cui il Governo ha privilegiato logiche di appartenenza e vicinanza politica rispetto al merito e alla valorizzazione delle professionalità interne al servizio pubblico televisivo". Lo dice il capogruppo del Pd in Vigilanza Rai Stefano Graziano.

"Un’impostazione che ha finito per indebolire l’autorevolezza dell’informazione e più in generale dell’intero sistema Rai. Ora serve una vera discontinuità. Non si può continuare con il meccanismo del 'rimuovere per promuovere' o con semplici ricollocazioni interne. Il servizio pubblico ha bisogno di trasparenza, competenza e indipendenza, non di operazioni di facciata”, aggiunge Graziano.

Floridia: "Finalmente con ad Rossi in Vigilanza parleremo di Petrecca"

“L’11 marzo abbiamo convocato l'amministratore delegato" della Rai "Giampaolo Rossi e sicuramente ci sarà l'opportunità di parlarne finalmente nella sede opportuna”. Così la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, a proposito della decisione del direttore di Raisport, Paolo Petrecca, di rimettere il mandato.

Cerimonia di chiusura affidata a Bulbarelli

La telecronaca Rai della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona.

La cerimonia di chiusura si terrà infatti nell'Arena di Verona, l'iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. L'appuntamento è il 22 febbraio per uno spettacolo che fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l'unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l'occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne.