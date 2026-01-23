A cura di AdnKronos

Si fa strada la speranza per la 15enne italiana, rimasta ferita nella notte di Capodanno nel rogo di Crans Montana. La studentessa biellese, ancora ricoverata in ospedale a Zurigo, oggi giovedì 22 gennaio si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori. A confermarlo il papà Lorenzo che, commosso, all'Adnkronos racconta: "La situazione è ancora delicata ma oggi c'è stato un primo segnale, ci ha riconosciuto".

Nella strage di Capodanno a 'Le Constellation' in Svizzera sono morte almeno 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Molte le giovani vittime, provenienti da tutto il mondo, di cui sei italiani.

Bertolaso: "Miglioramento per alcuni feriti della tragedia di Crans Montana, si valuteranno dimissioni"

Intanto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso ha annunciato oggi che si potranno valutare le dimissioni per alcuni dei ragazzi feriti nella strage di Crans-Montana. "Nella giornata di mercoledì è stata trasferita una prima ragazza dal Niguarda all'ospedale di Cesena per favorire la vicinanza alla famiglia. Nei prossimi giorni, se il quadro clinico continuerà a migliorare, sarà possibile dimettere alcuni dei ragazzi ricoverati. Fin dal primo minuto il nostro impegno è stato quotidiano e costante: li stiamo seguendo e curando come se fossero nostri figli o, per quanto mi riguarda, nipoti". "Stiamo ricevendo da loro risposte straordinarie - fa il punto Bertolaso - e il nostro sistema ospedaliero sta dimostrando ancora una volta qualità, efficacia e grande umanità. I percorsi di cura restano complessi e di lunga durata - precisa - e prevedono ulteriori fasi di controllo e prevenzione, che proseguiranno nelle prossime settimane".

"L'obiettivo - conclude l'assessore - è arrivare presto a poter dire che tutti sono definitivamente fuori pericolo di vita. Non possiamo ancora affermarlo, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Anche in questa circostanza la sanità di Regione Lombardia sta dando il meglio di sé, mettendo al centro la tutela e la cura dei propri ragazzi".