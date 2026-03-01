A cura della Redazione

Sal Da Vinci vince il Festiva di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, secondo Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio”, quarta Arisa con “Magica favola”, Fedez e Masini arrivano quinti con “Male necessario”.

​«Questo premio lo voglio dedicare alla mia famiglia che mi ha aiutato tanto e va alla mia città, Napoli», ha detto il vincitore tra le lacrime.

Sal Da Vinci è il quinto napoletano a vincere il Festival di Sanremo. Il primo artista a trionfare fu Tullio Pane nel 1955, in coppia con Claudio Villa, con la celebre canzone "Buongiorno tristezza".

Due anni dopo, nel 1957, a vincere fu Nunzio Gallo, ancora in coppia con Claudio Villa, con il brano "Corde della mia chitarra".

Negli anni '70 arriva la doppietta di Peppino di Capri. Nel 1973 l'artista trionfa con "Un grande amore e niente più", davanti ad un altro napoletano, Peppino Gagliardi, giunto secondo con la canzone "Come un ragazzino". Nel 1976 un altro successo grazie al brano "Non lo faccio più".

L'ultimo artista napoletano ad aver vinto il Festival di Sanremo è stato Massimo Ranieri. La sua "Perdere l'amore" nel 1988 precede sul podio Toto Cutugno (Emozioni) e Luca Barbarossa (L'amore rubato).

Da ricordare nel 2024 il secondo posto di Geolier, che stravinse con il televoto ma fu penalizzato dal voto della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.

La classifica finale

La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:

1. Sal Da Vinci - Saremo io e te

2. Sayf - Tu mi piaci

3. Ditonellapiaga - Che fastidio

4. Arisa - Magica favola

5. Fedez e Masini - Male necessario

6. Nayt - Prima che

7. Fulminacci - Stupida Fortuna

8. Ermal Meta - Stella Stellina

9. Serena Brancale - Qui con me

10. Tommaso Paradiso - I romantici

11. LDA e AKA 7even - Poesie clandestine

12. Luchè - Labirinto

13. Bambole di pezza - Resta con me

14. Levante - Sei tu

15. J-Ax - Italia Starter Pack

16. Tredici Pietro - Uomo che cade

17. Samurai Jay - Ossessione

18. Raf - Ora e per sempre

19. Malika Ayane - Animali notturni

20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

21. Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta

22. Michele Bravi - Prima o poi

23. Francesco Renga - Il meglio di me

24. Patty Pravo - Opera

25. Chiello - Ti penso sempre

26. Elettra Lamborghini - Voilà

27. Dargen D'Amico - AI AI

28. Leo Gassmann - Naturale

29. Mara Sattei - Le cose che non sai di me

30. Eddie Brock - Avvoltoi