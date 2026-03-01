Sal Da Vinci vince il Festiva di Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, secondo Sayf con “Tu mi piaci tanto”, terza Ditonellapiaga con “Che fastidio”, quarta Arisa con “Magica favola”, Fedez e Masini arrivano quinti con “Male necessario”.
«Questo premio lo voglio dedicare alla mia famiglia che mi ha aiutato tanto e va alla mia città, Napoli», ha detto il vincitore tra le lacrime.
Sal Da Vinci è il quinto napoletano a vincere il Festival di Sanremo. Il primo artista a trionfare fu Tullio Pane nel 1955, in coppia con Claudio Villa, con la celebre canzone "Buongiorno tristezza".
Due anni dopo, nel 1957, a vincere fu Nunzio Gallo, ancora in coppia con Claudio Villa, con il brano "Corde della mia chitarra".
Negli anni '70 arriva la doppietta di Peppino di Capri. Nel 1973 l'artista trionfa con "Un grande amore e niente più", davanti ad un altro napoletano, Peppino Gagliardi, giunto secondo con la canzone "Come un ragazzino". Nel 1976 un altro successo grazie al brano "Non lo faccio più".
L'ultimo artista napoletano ad aver vinto il Festival di Sanremo è stato Massimo Ranieri. La sua "Perdere l'amore" nel 1988 precede sul podio Toto Cutugno (Emozioni) e Luca Barbarossa (L'amore rubato).
Da ricordare nel 2024 il secondo posto di Geolier, che stravinse con il televoto ma fu penalizzato dal voto della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.
La classifica finale
La classifica di Sanremo 2026, dopo la finalissima, è la seguente:
1. Sal Da Vinci - Saremo io e te
2. Sayf - Tu mi piaci
3. Ditonellapiaga - Che fastidio
4. Arisa - Magica favola
5. Fedez e Masini - Male necessario
6. Nayt - Prima che
7. Fulminacci - Stupida Fortuna
8. Ermal Meta - Stella Stellina
9. Serena Brancale - Qui con me
10. Tommaso Paradiso - I romantici
11. LDA e AKA 7even - Poesie clandestine
12. Luchè - Labirinto
13. Bambole di pezza - Resta con me
14. Levante - Sei tu
15. J-Ax - Italia Starter Pack
16. Tredici Pietro - Uomo che cade
17. Samurai Jay - Ossessione
18. Raf - Ora e per sempre
19. Malika Ayane - Animali notturni
20. Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
21. Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta
22. Michele Bravi - Prima o poi
23. Francesco Renga - Il meglio di me
24. Patty Pravo - Opera
25. Chiello - Ti penso sempre
26. Elettra Lamborghini - Voilà
27. Dargen D'Amico - AI AI
28. Leo Gassmann - Naturale
29. Mara Sattei - Le cose che non sai di me
30. Eddie Brock - Avvoltoi