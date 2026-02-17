A cura della Redazione

Grande partecipazione all’evento “Scuola, Sport, Bullismo e Legalità” promosso dal Vicepresidente della Camera On Fabio Rampelli e ideato dalla Associazione Sport & Smile.

Si è svolto ieri, lunedì 16 febbraio, nella prestigiosa cornice della Sala del Refettorio di Montecitorio, l’incontro “Scuola, Sport, Bullismo e Legalità”, ideato dall’Associazione Sport & Smile®️, registrando una partecipazione ampia e qualificata di rappresentanti delle istituzioni, del mondo scolastico, sportivo e del terzo settore.

Un appuntamento di alto profilo dedicato al confronto e alla riflessione sui temi della prevenzione del bullismo e del disagio giovanile, del valore educativo dello sport, della cultura della legalità e del ruolo centrale della scuola nella formazione delle nuove generazioni. L’iniziativa ha confermato la missione di Sport & Smile®️, da sempre impegnata nella promozione di valori educativi, sociali e civili, con particolare attenzione al mondo giovanile e scolastico.

Ad aprire i lavori è stato il Vicepresidente della Camera dei deputati, On. Fabio Rampelli, che ha offerto un autorevole contributo istituzionale sui temi sociali, ambientali e culturali, sottolineando l’importanza di una sinergia strutturata tra istituzioni, scuola e sport per contrastare efficacemente il disagio giovanile.

Di particolare rilievo anche il videomessaggio del Senatore Andrea De Priamo, che ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa e all’impegno dell’Associazione nella diffusione della cultura della legalità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi, per il video istituzionale e l’auspicio di una collaborazione sinergica, e all’Assessore della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, per la presenza e l’attenzione dimostrata verso i progetti rivolti ai giovani del territorio.

Numerosi e qualificati gli interventi dei relatori e testimonial che hanno arricchito il dibattito con competenze professionali ed esperienze personali:

Domenico Zampaglione, filosofo e storico della scienza, con un approfondimento sul Progetto Scuola;

Luca Massaccesi, atleta olimpico e fondatore dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile, con dati e riflessioni sul fenomeno;

Mirko Frezza, attore e autore, con una intensa testimonianza di riscatto personale;

Salvatore Amitrano, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, che ha evidenziato il ruolo di sport e legalità come alternativa concreta alla devianza;

Silvia Semeraro, atleta delle Fiamme Oro e pluricampionessa internazionale di karate;

Ambra Lo Bianco, campionessa di kickboxing K1;

Alessandra Pazzaglia, dirigente e fondatrice di Sport & Smile®️, con il progetto dedicato alle regole e allo sport;

Fabio Caon, docente universitario e direttore di LabCom, intervenuto sui temi della comunicazione educativa e delle regole.

L’evento, moderato dalla giornalista Sofia Oranges, si è concluso con i ringraziamenti ufficiali ai patrocini concessi da Regione Lazio, Comune di Roma, CONI Lazio e Sport e Salute, nonché ai partner Idea Lab, Live The Dream, Associazione Casale Caletto, Osservatorio Nazionale Bullismo e Polizia di Stato.

Il Presidente Antonino Di Natale e il Vicepresidente Massimiliano Mambor hanno ribadito l’impegno dell’Associazione nel proseguire con nuovi progetti dedicati alle scuole e ai giovani, rafforzando una rete territoriale fondata su sport, educazione e legalità.

L’ampia partecipazione e il forte coinvolgimento del pubblico hanno confermato il successo dell’iniziativa e la necessità di continuare a investire in percorsi condivisi per la costruzione di una società più consapevole, inclusiva e responsabile.