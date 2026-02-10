A cura di AdnKronos

Ancora un'oro per l'Italia oggi, martedì 10 febbraio, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. La squadra della staffetta mista dello short track conquista il gradino più alto del podio, grazie all'impresa targata dalla portabandiera Arianna Fontana, e Pietro Sighel. In pista con loro nella finale all’Ice Skating Arena di Assago (Milano) Thomas Nadalini ed Elisa Confortola. La squadra azzurra è completata da Luca Spechenhauser e Chiara Betti.

Purtroppo niente da fare per Sofia Goggia, scivolata nella discesa libera della combinata a squadre, dove gareggiava in coppia Lara Della Mea. Terza Laura Pirovano - dietro la statunitense Breezy Johnson e Ariane Raedler - che passa ora il testimone a Martina Peterlini chiamata a completare l’opera nello slalom in programma alle 14.