A cura di AdnKronos

"Come per tutte le calamità, naturalmente c'è una sospensione, non un esonero, una sospensione del pagamento delle rate di mutuo, di ogni altra obbligazione, e poi stiamo lavorando con la collega Calderone anche per individuare quali e quanti ammortizzatori servono per quelle aziende, per sollevare quelle aziende che dovrebbero pagare i contributi per i dipendenti e che in questo contesto non potrebbero farlo perché inattive e non operative". Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare a Rtl 102.5, parlando della frana di Niscemi.

"Alcune misure credo che siano già alla firma del Dipartimento di Protezione Civile, quindi parliamo di ore, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge ed è uno dei temi che affronteremo oggi pomeriggio al Consiglio dei ministri", ha aggiunto Musumeci.

Poi, a RaiNews24, Musumeci ha spiegato che proporrà "un'indagine amministrativa rispetto a quanto avvenuto a Niscemi. Presenterò il programma in Consiglio dei ministri. Voglio capire cosa è successo e perché negli ultimi 30 anni. Perché se si è sottovalutato qualcosa serve intervenire".

"Al momento non sappiamo quanto la linea della frana di Niscemi possa ancora estendersi - ha detto Musumeci al Forum in Masseria a Roma - I tecnici hanno suggerito altri 150 metri. Se consideriamo altri 400 metri in larghezza, sono centinaia le case coinvolte nella zona rossa. Sono case che molto probabilmente non potranno essere più abitate". "La frana è ancora in atto - ha aggiunto - lentamente ma inesorabilmente".

Sindaco agli abitanti: "Rispettate i divieti di accesso nella zona rossa"

"La zona rossa deve essere rispettata. L'accesso è interdetto. Vi prego di attenervi al divieto. L'accesso è permesso solo con l'accompagnamento dei vigili del fuoco". Così, in una diretta social notturna, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti che ha invitato i cittadini a non superare la zona rossa interdetta dopo la frana di domenica.

"L'istituzione della zona rossa troverà una sua definizione all'esito della ricostruzione tecnico-scientifica - ha aggiunto - vi invito a rispettare i divieti di accesso. Le procedure sono in capo al corpo dei vigili del fuoco. Va fatta una richiesta che verrà valutata in base alla tipologia dell'intervento".

Oggi arriverà a Niscemi l'Esercito con il Genio Militare "per fare una serie di lavori, una serie di opere in campo", ha annunciato il primo cittadino.

"Ora sono diventati tutti geologi e 'niscemologi' - ha affermato ancora il sindaco - Non voglio fare polemica con nessuno, non cadrò in questa trappola. Siamo concentrati sui provvedimenti che dobbiamo adottare per ripartire e ripensare alla ripartenza. Questo è il momento per lavorare tutti insieme".

Schifani: "Dal Comune nessun allarme negli ultimi 9 anni"

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in un'intervista al Corriere della Sera ha detto che il dramma di Niscemi "probabilmente" si poteva evitare. "In questa fase però preferisco occuparmi della soluzione dei problemi. Ci sarà il tempo della ricerca delle responsabilità", ha aggiunto.