A cura della Redazione

Prende corpo l'ipotesi di un cuore trapiantabile per il bambino ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, attaccato a una macchina salvavita, dopo il trapianto fallito il 23 dicembre.

Lo si apprende dal legale della famiglia del piccolo, che alla trasmissione tv 'Cartabianca' su Rete 4 ha riferito di una telefonata dalla mamma del piccolo, convocata dalla direzione sanitaria, per poi spiegare che attende una conferma dalla donna, una volta uscita dalla riunione con i medici. "C'è un cuore, alle 22.30 sapremo se sarà assegnato al bimbo", dice Petruzzi. "Il cuore è compatibile, a breve sapremo se sarà dato a lui. Ci sono altri 3 centri" in attesa di comunicazioni. L'intervento verrebbe eseguito nella notte? "Sì, verrebbe eseguito dal dottor Oppido".

La mamma del piccolo è stata, infatti, convocata d'urgenza in serata dalla direzione sanitaria della struttura ospedaliera napoletana. "La mamma è a colloquio con la direzione sanitaria, mi ha chiamato dicendo 'avvocato sono notizie positive'", dice il legale della famiglia Francesco Petruzzi a 'E' sempre Cartabianca'.