A cura di AdnKronos

Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci. Sono loro i primi cinque classificati della terza serata di Sanremo 2026 che ha visto esibirsi i restanti 15 Big, dopo i primi 15 della seconda serata. La classifica provvisoria, di cui è stata svelata la top 5 in ordine casuale, è stata determinata dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto.

La terza serata del festival è iniziata con la finale delle Nuove Proposte: a vincere è Nicolò Filippucci . Mentre ad Angelica Bove vanno il premio della Sala Stampa 'Lucio Dalla' e il premio della Critica Mia Martini.

Co-conduttori della serata, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, la top model russa Irina Shayk e l'imitatore Ubaldo Pantani. Nel corso della serata il leggendario paroliere Mogol ha ricevuto il premio alla carriera, mentre gli ospiti Virginia Raffaele e Fabio De Luigi si sono lanciati in una performance musicale fingendo di suonare diversi strumenti.

Emozioni anche per le esibizioni extra gara. Prima con la performance di Laura Pausini, insieme al Piccolo Coro dell'Antoniano, di 'Heal the World', inno alla pace di Michael Jackson. Poi per i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys: lui ha cantato 'Adesso Tu', a 40 anni esatti dalla vittoria del festival, poi insieme alla superstar statunitense 'L'aurora'. Su invito di Conti, Alicia Keys si è poi è esibita solo piano e voce nella celebre hit 'Empire state of mind'.