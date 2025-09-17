A cura di AdnKronos

Aggressione e danni in ospedale, bloccato attore della fiction "Mare fuori". Questo pomeriggio i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro sono intervenuti presso il pronto soccorso del Pellegrini per un 25enne che stava dando in escandescenze.

La dinamica - Per motivi ancora da chiarire, il giovane, Artem Tkachuk, che nella serie ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo", è stato portato in ospedale dal 118. In stato di forte agitazione avrebbe spintonato il personale sanitario e di vigilanza. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe poi danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. Avrebbe provato, poi, a fuggire, ma i carabinieri l'hanno bloccato. Accertamenti sono in corso, mentre il giovane attore è ora in caserma in attesa di decisioni da parte del pubblico ministero di turno presso la Procura.