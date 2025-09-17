Via libera alla vendita di San Siro. La giunta del Comune di Milano ha infatti approvato nella riunione di oggi la delibera sulla cessione dell’area a Milan e Inter. Lo ha fatto sapere la vicesindaca Anna Scavuzzo nella conferenza stampa convocata dopo la riunione di giunta.
San Siro, ok giunta Milano a delibera su vendita a Milan e Inter
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
© Riproduzione riservata