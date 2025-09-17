A cura di AdnKronos

Sono ancora ore di angoscia per la famiglia di Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa da lunedì 15 settembre a Torin, dalla zona di Città Giardino a Mirafiori. Diversi gli appelli della famiglia, primo tra tutti quello della mamma Patrizia Pignalosa, che su Facebook ha pubblicato un post con una foto della ragazza. "Ha capelli castani lunghi e ricci. Quando è uscita indossava pantaloni neri e felpa beige".

Del caso si occuperà anche la trasmissione 'Chi l'ha Visto?' nella puntata di stasera, mercoledì 17 settembre. "Aiutateci a ritrovare Sofia", l'appello per la studentessa che, come si legge sul sito, ha 20 anni, corporatura esile e statura di 165 centimetri. È uscita dicendo ai genitori che andava all’università per assistere all’esame di un'amica, ma non ci è arrivata e non è più rientrata, né ha dato notizie. Sarebbe stata vista in serata nella zona del centro commerciale di via Livorno. Ha con sé il computer e il cellulare, che risulta spento, non i documenti.

Secondo quanto riferisce sia la mamma che uno zio, la ragazza sarebbe stata vista per l'ultima volta mentre si allontanava dalla sua casa di Torino "con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme.