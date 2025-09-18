A cura di AdnKronos

Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte intendono presentare a un tribunale statunitense la documentazione contenente prove fotografiche e scientifiche che dimostrano che la 'première dame' è una donna. La documentazione verrà presentata nel quadro di una causa per diffamazione intentata contro l'influencer di destra Candace Owens, dopo che quest'ultima ha esternato la sua opinione secondo cui Brigitte sarebbe nata maschio.

Intervistato dal podcast 'Fame Under Fire' della Bbc, l'avvocato dei Macron, Tom Clare, ha spiegato che la premiere dame ha trovato le affermazioni sul suo conto "incredibilmente sconvolgenti" e che le stesse affermazioni hanno effetti anche sul presidente francese: "Non voglio insinuare che in qualche modo lo abbiano destabilizzato. Ma come chiunque si destreggi tra carriera e vita familiare, quando la propria famiglia è sotto attacco, la cosa ti logora. E lui non ne è immune perché è il presidente di un Paese", ha detto.

"Ci saranno testimonianze di esperti di tipo scientifico", ha quindi preannunciato il legale, e, pur non rivelandone, in questa fase, la natura esatta, ha affermato che la coppia è pronta a dimostrare pienamente "sia genericamente che specificamente" che le accuse sono false. "È incredibilmente sconvolgente pensare di dover andare a sottoporsi" a questo, a "presentare questo tipo di prove", ha aggiunto.

"È un processo a cui dovrà sottoporsi pubblicamente", ha proseguito. "Ma è disposta a farlo. È fermamente decisa a fare tutto il necessario per mettere le cose in chiaro. Se quella sgradevolezza e quel disagio che prova sono ciò che serve per fermare tutto questo, è pronta al 100% ad assumersi questo onere".

Alla domanda se i Macron avrebbero fornito foto di Brigitte incinta e intenta a crescere i suoi figli, il signor Clare ha risposto che esistono e che sarebbero state presentate in tribunale, dove ci sono regole e standard. Owens, ex commentatrice del quotidiano conservatore statunitense Daily Wire, con milioni di follower sui social, ha ripetutamente sostenuto che Brigitte Macron è un uomo. Nel marzo 2024, è arrivata persino ad affermare che avrebbe messo in gioco la sua "intera reputazione professionale" su questo.

Queste affermazioni su Brigitte Macron sono iniziate anni fa in ambienti online, in particolare in un video di YouTube del 2021 delle blogger francesi Amandine Roy e Natacha Rey. I Macron hanno vinto una causa per diffamazione in Francia contro Roy e Rey nel 2024, ma la sentenza è stata ribaltata in appello nel 2025 per questioni legate non alla sostanza del caso ma alla tutela della libertà di espressione. I Macron stanno presentando ricorso contro la decisione.

A luglio, i Macron hanno intentato una causa contro Owens negli Stati Uniti. La denuncia sostiene che la donna "ha ignorato tutti gli elementi credibili a confutazione delle sue affermazioni, preferendo sostenere noti teorici della cospirazione e comprovati diffamatori". Nei casi di diffamazione americani contro personaggi pubblici, i querelanti sono tenuti a dimostrare l'"effettiva consapevolezza del male", ovvero il fatto che l'imputato abbia consapevolmente diffuso informazioni false o abbia agito con sconsiderato disprezzo della verità.

Ad agosto, il presidente ha spiegato alla rivista francese Paris Match perché aveva scelto di intraprendere un'azione legale. "Si tratta di difendere il mio onore! Perché è una sciocchezza. Si tratta di qualcuno che sapeva benissimo di essere in possesso di informazioni false e lo ha fatto con l'obiettivo di causare danni, al servizio di un'ideologia e con legami consolidati con leader di estrema destra".

Gli avvocati di Owens hanno risposto alla causa dei Macron con una mozione di archiviazione, sostenendo che il caso non avrebbe dovuto essere intentato nel Delaware, poiché, a loro dire, non riguarda le sue attività, che sono registrate nello Stato. Sostengono che costringerla a difendere la causa nel Delaware le causerebbe "notevoli difficoltà finanziarie e operative". In passato, Owens ha affermato di credere che ciò che dice sia vero e che non c'è niente di più americano della libertà di espressione e della possibilità di criticare.