Si chiama Maurizio Rebuzzini l’uomo di 74 anni (non 72 come precedentemente riportato, ndr) morto ieri sera all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ecchimosi sospette sul corpo. A trovarlo, nel suo studio di fotografia nel cortile interno di uno stabile di via Zuretti all’angolo con viale Lunigiana è stato il figlio di 44 anni, che ha allertato il 112 verso le 18.40. Portato d’urgenza in arresto cardiocircolatorio all’ospedale Fatebenefratelli, il fotografo è morto poco dopo.
Fotografo trovato morto a Milano, Maurizio Rebuzzini aveva 74 anni. Si indaga per omicidio
( 1 minuto di lettura)
A cura di AdnKronos
