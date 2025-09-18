A cura di AdnKronos
Il settimanale francese L'Express dedica la copertina a Giorgia Meloni, con il titolo 'La donna forte d'Europa'.
L'immagine è rilanciata sui canali social di FdI con la frase: "Forte come l'Italia".
Il settimanale francese L'Express dedica la copertina a Giorgia Meloni, con il titolo 'La donna forte d'Europa'.
L'immagine è rilanciata sui canali social di FdI con la frase: "Forte come l'Italia".
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.