A cura di AdnKronos

“In questi anni la Puglia ha utilizzato bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles anche contravvenendo a quel luogo comune che vede il Sud sempre incapace di gestire le risorse”. Lo ha detto Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari.

“Le politiche di coesione in questi anni sono state molto importanti nella nostra regione” perché “hanno dato la possibilità di intervenire in tanti settori, dai servizi digitali alle infrastrutture, alla mobilità, i centri urbani”, ha evidenziato il dirigente ricordando “gli interventi molto importanti fatti nel campo del welfare e della formazione” senza dimenticare “la politica industriale”.