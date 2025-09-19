A cura di AdnKronos

“Lo aspettiamo a braccia aperte, specialmente se scappa da Trump. Quando vuole andar via, lo aspettiamo". Così all'Adnkronos il sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino, a proposito della sospensione sulla rete Abc del programma di Jimmy Kimmel - il noto presentatore americano nell'occhio del ciclone negli Stati Uniti per i commenti sull’assassinio di Charlie Kirk - e sull'ipotesi di una 'fuga' in Italia del conduttore.

Kimmel ha infatti origini ischitane e cittadinanza italiana: il nonno perse quasi tutti i parenti a causa del terremoto a Casamicciola nel 1883 e poi salpò verso gli Stati Uniti. Nel giugno scorso l'annuncio sulla cittadinanza durante il ricevimento per la festa della Repubblica di cui era stato ospite al consolato italiano a Los Angeles.

"Sarebbe un ospite d'onore, Jimmy è un nipotino di Ischia", prosegue il sindaco di Ischia, che commenta così quanto sta avvenendo negli Stati Uniti: "Il presidente degli Stati Uniti, nel paese dove si sono sempre coltivate le libertà, sta avendo atteggiamenti che fanno riflettere, non solo per la politica estera che porta avanti che lascia perplessi ma anche per queste dinamiche che minano le fondamenta della democrazia".

In queste ore a Forio d'Ischia si sposa anche Venus Williams, sette titoli del Grand Slam: "Lei e il suo prossimo marito stanno festeggiando da giorni sull’isola di Ischia, tra aperitivi e cene", racconta il sindaco. "Sono incantati dalla bellezza dell'isola, con i loro invitati hanno fatto l'altra sera un aperitivo sulla spiaggia San Pietro che si trova alle spalle del Porto, poi altre serate tra Casamicciola e Lacco Ameno. Si sposano a Forio a "Il Faro", hanno scelto Ischia, hanno fatto benissimo, noi accogliamo tutti con il sorriso".